В Минобороны Азербайджана прошло служебное совещание

10 сентября в Центральном командном пункте под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова состоялось служебное совещание с участием заместителей министра, командующих видами войск, начальников главных управлений, управлений и служб м

10 сентября в Центральном командном пункте под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова состоялось служебное совещание с участием заместителей министра, командующих видами войск, начальников главных управлений, управлений и служб министерства. К работе совещания посредством видеосвязи были привлечены командиры воинских объединений и соединений, дислоцированных на освобожденных территориях.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Министр обороны довел до сведения участников совещания задачи, поставленные президентом, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым перед Азербайджанской армией.

Генерал-полковник З.Гасанов дал указание уделить внимание профессионализму военнослужащих и боевой подготовке войск, повышению интенсивности учений и полевых занятий, а также поддержанию уровня боеготовности подразделений на высоком уровне.

Министр обороны дал поручения соответствующим лицам о завершении работ в соответствии с планом подготовки к зиме в подразделениях, своевременной доставке необходимых ресурсов подразделениям, особенно дислоцированным в гористой местности.