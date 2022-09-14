В минобороны Азербайджана прошел брифинг

В Министерстве обороны Азербайджана проходит брифинг.

В Министерстве обороны Азербайджана прошел брифинг.

Как передает Report , на брифинге выступил замначальника пресс-службы ведомства, полковник-лейтенант Анар Эйвазов.

Он предоставил подробную информацию о широкомасштабных провокациях, совершаемых подразделениями вооруженных сил Армении на границе с Азербайджаном начиная с ночи на 13 сентября.

Напомним, что в ночь с 12 на 13 сентября вооруженными силами Армении была совершена широкомасштабная провокация на Дашкесанском, Кяльбаджарском, Лачинском и Зангиланском направлениях азербайджано-армянской государственной границы. В целом, при пресечении широкомасштабной провокации стали шехидами 50 военнослужащих Вооруженных сил, в том числе 42 военнослужащих Азербайджанской Армии и 8 военнослужащих Государственной пограничной службы.