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В минобороны Азербайджана прошел брифинг

В минобороны Азербайджана прошел брифинг В Министерстве обороны Азербайджана проходит брифинг.
Армия
14 сентября 2022 г. 18:10
В минобороны Азербайджана прошел брифинг

В Министерстве обороны Азербайджана прошел брифинг.

Как передает Report, на брифинге выступил замначальника пресс-службы ведомства, полковник-лейтенант Анар Эйвазов.

Он предоставил подробную информацию о широкомасштабных провокациях, совершаемых подразделениями вооруженных сил Армении на границе с Азербайджаном начиная с ночи на 13 сентября.

Напомним, что в ночь с 12 на 13 сентября вооруженными силами Армении была совершена широкомасштабная провокация на Дашкесанском, Кяльбаджарском, Лачинском и Зангиланском направлениях азербайджано-армянской государственной границы. В целом, при пресечении широкомасштабной провокации стали шехидами 50 военнослужащих Вооруженных сил, в том числе 42 военнослужащих Азербайджанской Армии и 8 военнослужащих Государственной пограничной службы.

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