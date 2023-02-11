В Минобороны Азербайджана обсудили оперативную обстановку в районе размещения российских миротворцев

Детальный анализ оперативной обстановки на территориях Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, был проведен на служебном совещании в министерстве обороны под руководством министра генерал-полковника Закира Гас

Детальный анализ оперативной обстановки на территориях Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, проведен на служебном совещании в министерстве обороны под руководством министра генерал-полковника Закира Гасанова.

Об этом Report сообщили в главном военном ведомстве страны.

Генерал-полковник З.Гасанов дал конкретные поручения о принятии превентивных мер против вероятных угроз.

В совещании приняли участие заместители министра, командующие видами войск, начальники главных управлений и служб министерства. К работе совещания посредством видеосвязи были привлечены командиры воинских объединений и соединений.