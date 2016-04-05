​В минобороны поступают многочисленные обращения - ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Тысячи патриотически настроенных сыновей и дочерей Азербайджана, военнослужащие запаса, ветераны и инвалиды войны, живущие за рубежом соотечественники, а также лица 15-17 лет, не достигшие призывного возраста, изъявили желание о готовности быть мобилизованными и принять участие в военных операциях, проводимых за последние дни с целью освобождения оккупированных территорий.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Руководство министерства обороны гордится патриотически настроенными сыновьями и дочерьми, живущими в Азербайджане и за рубежом, а также выражает благодарность за моральную поддержку, оказанную военнослужащим.