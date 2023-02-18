В Министерстве обороны создана Агитационная группа

Агитационная группа, созданная в Министерстве обороны в целях донесения просветительской и разъяснительной информации о правилах приема в специальные военно-учебные заведения, провела встречи с учителями начальной военной подготовки общеобразовательных шк

Агитационная группа, созданная в Министерстве обороны в целях донесения просветительской и разъяснительной информации о правилах приема в специальные военно-учебные заведения, провела встречи с учителями начальной военной подготовки общеобразовательных школ.

Об этом сообщили Report в Министерстве обороны Азербайджана.

На встрече, состоявшейся в Учебно-тренировочном центре азербайджанской армии, был проведен обстоятельный обмен мнениями о привитии молодежи интереса к офицерской профессии, более эффективной организации военно-патриотической работы в средних учебных заведениях, были отмечены пожелания военруков.

Подробно проинформировав о правилах приема в Военный институт имени Гейдара Алиева, на факультет военной медицины Азербайджанского медицинского университета, а также в военные лицеи, офицеры Министерства обороны рассказали об обеспечении военно-учебных заведений, социально-бытовых условиях и ответили на вопросы, связанные с приемом.

На встрече были продемонстрированы видеоролики о военных училищах и фильмы на военно-патриотическую тематику.