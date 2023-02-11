В Министерстве обороны состоялся семинар на тему медиаграмотности

При организационной поддержке министерства обороны Азербайджана и Агентства по развитию медиа (MEDİA) в Главном управлении по личному составу был проведен семинар на тему медиаграмотности.

При организационной поддержке министерства обороны Азербайджана и Агентства по развитию медиа (MEDİA) в Главном управлении по личному составу был проведен семинар на тему медиаграмотности.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя территориальной целостности нашей страны.

На мероприятии с участием членов "Рабочей группы" по реализации Коммуникационной стратегии Министерства, утвержденной соответствующим приказом министра обороны, представителей Азербайджанской Армии, ответственных за связи с прессой и общественностью, сотрудниками MEDİA был представлен брифинг.

Были проведены дискуссии на такие темы, как содержание, передача и использование массовой информации, критический подход к ней, употребление в различных контекстах и аналитические способности.

На мероприятии состоялся обстоятельный обмен мнениями о реализации Коммуникационной стратегии министерства обороны, в том числе о проделанной работе в области СМИ и связей с общественностью, повышении информационной и цифровой медиаграмотности.