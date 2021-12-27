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В Министерстве обороны состоялось служебное совещание

В Министерстве обороны состоялось служебное совещание 27 декабря на Центральном командном пункте состоялось служебное совещание под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова.
Армия
27 декабря 2021 г. 16:48
В Министерстве обороны состоялось служебное совещание

27 декабря на Центральном командном пункте состоялось служебное совещание под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

В совещании приняли участие заместители министра, командующие родами войск, начальники главных управлений, управлений и служб министерства. К работе совещания посредством видеосвязи были привлечены командиры воинских объединений и соединений, дислоцированных на освобожденных территориях, и другие уполномоченные офицеры.

Министр обороны довел до участников совещания задачи, поставленные перед Азербайджанской армией президентом Азербайджанской Республики, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым в ходе визита в поселок Гадрут. Отмечалось, что азербайджанский народ и Верховный главнокомандующий Вооруженными силами высоко ценят доблестную Азербайджанскую армию.

На совещании была проанализирована текущая ситуация на государственной границе и территориях временного дислоцирования российского миротворческого контингента. Министр отдал приказ улучшить служебно-боевую деятельность, повысив бдительность в предстоящие праздничные дни.

Положительно оценив проводимые в войсках учения, в целях дальнейшего повышения боеспособности подразделений, министр дал поручения о проведении различных учений и практических занятий в соответствии с условиями реального боя в дневное и ночное время.

Была подчеркнута необходимость уделить пристальное внимание материально-техническому и инженерному обеспечению подразделений в связи с зимним периодом, в том числе улучшению условий службы и усилению медицинского обеспечения личного состава, отмечена важность своевременного обеспечения военнослужащих теплой одеждой и питанием.

Министр обороны дал конкретные поручения должностным лицам по планомерному ведению воспитательной работы, дальнейшему усилению идеологической работы и морально-психологическому обеспечению войск в целях их постоянной готовности к выполнению боевых задач.

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Версия на английском языке Official meeting held at Azerbaijan's Defense Ministry
Версия на азербайджанском языке Zakir Həsənov müşavirə keçirib, ayıq-sayıqlığın artırılmasını əmr edib

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