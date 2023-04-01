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В Министерстве обороны состоялось служебное совещание

В Министерстве обороны состоялось служебное совещание 1 апреля состоялось служебное совещание под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова, была проанализирована оперативная обстановка в Карабахском экономическом районе.
Армия
1 апреля 2023 г. 11:54
В Министерстве обороны состоялось служебное совещание

1 апреля состоялось служебное совещание под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова, была проанализирована оперативная обстановка в Карабахском экономическом районе.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В совещании приняли участие заместители министра, командующие видами войск, начальники главных управлений, управлений и служб министерства. К работе совещания посредством видеосвязи были привлечены командиры воинских объединений и соединений.

Сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, сынов Родины, ставших шехидами во имя свободы и территориальной целостности Азербайджана, и жертв геноцида 31 марта.

Министр довел до внимания участников совещания задачи, поставленные Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым перед Азербайджанской Армией, и от имени Верховного Главнокомандующего поблагодарил личный состав, задействованный в планировании и выполнении последних операций, особенно состав коммандос, за проявленный профессионализм, и отметил высокую оценку их деятельности. Было подчеркнуто, что проведенные в кратчайшие сроки локальные операции являются очередным свидетельством высокой боевой решимости нашей Армии.

Прокомментировав высказывания тех, кто никак не может смириться с успешными операциями Азербайджанской Армии, министр обороны подчеркнул, что никто не вправе говорить с нами языком угроз, и отметил, что обвинения клеветнического характера, высказанные военными стран, поддерживающих политику терроризма и оккупации, неприемлемы и абсурдны.

Проанализировав оперативную обстановку на условной азербайджано-армянской государственной границе и в Карабахском экономическом районе, министр обороны дал соответствующие указания о решительном пресечении возможных провокаций.

Министр обороны отметил, что все противоправные действия противника, в том числе незаконных армянских вооруженных формирований, должны находиться под постоянным контролем, чтобы и впредь не допускать подобных действий на территории Азербайджана.

Генерал-полковник З.Гасанов особо отметил важность повышения интенсивности учений и тренировок, проводимых в соответствии с условиями реального боя, и совершенствования методов эффективного применения современного вооружения и военной техники, находящихся на вооружении.

Министр обороны еще раз напомнил о важности неукоснительного соблюдения правил безопасности и необходимых противопожарных мер.

Министр передал командному составу свои рекомендации о повышении внимания и заботы о личном составе, строгом контроле за их медицинским обеспечением в соответствии с требованиями сезона и чутком отношении к процессу адаптации поступивших на службу новобранцев.

Отметив, что постоянное улучшение служебно-боевых и социально-бытовых условий личного состава играет важную роль в морально-психологическом состоянии военнослужащих и в поддержании высокого боевого духа, министр дал дополнительные указания о продолжении планомерной работы в этом направлении.

В заключение генерал-полковник З.Гасанов дал конкретные поручения по более качественному выполнению мероприятий инженерного обеспечения на освобожденных территориях, а также на взятых под контроль высотах и позициях.

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Версия на английском языке Azerbaijan’s defense minister analyzes current operational situation on conditional border with Armenia 
Версия на азербайджанском языке Müdafiə Nazirliyində xidməti müşavirə keçirilib, Qarabağ iqtisadi rayonunda mövcud əməliyyat şəraiti təhlil edilib

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