В Министерстве обороны прошел брифинг для военных атташе

14 сентября в Управлении международного военного сотрудничества Министерства обороны состоялся очередной брифинг для аккредитованных в нашей стране военных атташе иностранных государств.

14 сентября в Управлении международного военного сотрудничества Министерства обороны состоялся очередной брифинг для аккредитованных в нашей стране военных атташе иностранных государств.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Начальник управления генерал-майор Гусейн Махмудов проинформировал представителей зарубежных стран о масштабных провокациях, совершенных вооруженными силами Армении на Дашкесанском, Кяльбаджарском, Лачынском и Зангиланском направлениях.

В ходе брифинга генерал-майор Г.Махмудов особо подчеркнул, что азербайджанская сторона привержена трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, подписанному лидерами Азербайджана, России и Армении, и вся ответственность за напряженность, противостояние и потери ложится на военно-политическое руководство Армении.