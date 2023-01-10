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В министерстве обороны назвали количество организованных в прошлом году медиатуров

В министерстве обороны назвали количество организованных в прошлом году медиатуров В различные роды войск армии Азербайджана, управления и службы министерства, а также учебные заведения специального назначения, воинские части и боевые позиции, расположенные на освобожденных от оккупации территориях, в прошлом году было организовано 43 м
Армия
10 января 2023 г. 12:40
В министерстве обороны назвали количество организованных в прошлом году медиатуров

В целях информирования широкой общественности и совершенствования работы со СМИ в прошлом году организовано 43 медиа-тура в различные виды войск Азербайджанской Армии, управления и службы министерства, специальные военно-учебные заведения, воинские части и на боевые позиции, расположенные на освобожденных от оккупации территориях

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

В рамках медиа-туров журналисты встретились с военнослужащими, взяли у них интервью, ознакомились со службой личного состава, организацией боевой деятельности, а также социально-бытовыми условиями и материально-техническим обеспечением.

Было отмечено, что для достижения целей, поставленных в коммуникационной стратегии министерства, в течение 2022 года в министерстве был выполнены ряд мер.

В целях предоставления общественности точной, полной и оперативной информации о деятельности министерства обороны в течение 2022 года на официальном интернет-сайте министерства (www.mod.gov.az) размещено более 1000 материалов на азербайджанском, русском и английском языках.

В то же время на официальной странице министерства в Facebook было опубликовано более 1200, в Telegram - до 2300, в Instagram - свыше 1250 информаций, в Twitter - до 1900 твитов.

На официальном интернет-сайте министерства было размещено до 5000 фото и более 360 видеоматериалов, связанных с проведением военно-патриотических и иных мероприятий.

Кроме того, были даны ответы на более 100 запросов, поступивших из средств массовой информации (СМИ) на азербайджанском, русском и английском языках.

За соответствующий период было рассмотрено до 250 обращений, поступивших из СМИ, и оказана необходимая помощь в проведении съемок. Было организовано 103 мероприятия представителей СМИ с использованием материально-технической и материально-учебной баз соответствующих структур министерства.

В целях информирования общественности о провокациях, совершенных членами незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где присутствуют вооруженные силы Армении и дислоцированы российские миротворцы, а также о мерах, принятых нашей Армией для предотвращения этих провокаций, было проведено 6 брифингов с участием журналистов.

В соответствии с требованиями Закона Азербайджанской Республики "Об обращениях граждан" и Указа Президента Азербайджанской Республики № 950 от 23 июня 2016 года, были соответствующим образом рассмотрены и обеспечены ответами до 35500 обращений, поступивших в раздел обращений на официальном сайте Министерства обороны, а также на адрес электронной почты.

Для изучения передового опыта в области коммуникаций были проведены соответствующие рабочие встречи с институтами медиа-исследований, до 30 военнослужащих приняли участие в международных мероприятиях в зарубежных странах.

"Планомерная реализация мероприятий будет продолжена и в 2023 году для достижения поставленных целей в соответствии с требованиями Коммуникационной стратегии министерства обороны", добавили в ведомстве.

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Версия на английском языке Azerbaijan's Ministry of Defense reveals number of media tours it organized in 2022
Версия на азербайджанском языке Müdafiə Nazirliyi təşkil etdiyi mediaturların sayını açıqlayıb

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