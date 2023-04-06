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В механизированных подразделениях армии Азербайджана проведены практические занятия

В механизированных подразделениях армии Азербайджана проведены практические занятия В соответствии с планом боевой подготовки Сухопутных войск на 2023 год, с экипажами механизированных подразделений проведены практические занятия по вождению и огневой подготовке.
Армия
6 апреля 2023 г. 10:07
В механизированных подразделениях армии Азербайджана проведены практические занятия

В соответствии с планом боевой подготовки Сухопутных войск на 2023 год, с экипажами механизированных подразделений проведены практические занятия по вождению и огневой подготовке.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Экипажи успешно выполнили поставленные задачи по управлению боевыми машинами в труднопроходимой местности, уничтожению целей условного противника из штатного оружия с места и в движении.

В ходе занятий основное внимание было уделено повышению знаний, умений военнослужащих и совершенствованию их боевых навыков.

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Версия на английском языке Mechanized units carry out practical training exercises in Azerbaijani Army
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunda döyüş maşınları ilə praktiki çalışmalar yerinə yetirilib, şərti düşmən hədəfləri məhv edilib

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