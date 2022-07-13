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В механизированных подразделениях проведены практические занятия

В механизированных подразделениях проведены практические занятия В соответствии с планом боевой подготовки на 2022 год, с экипажами механизированных подразделений были проведены практические занятия по вождению и огневой подготовке.
Армия
13 июля 2022 г. 12:30
В механизированных подразделениях проведены практические занятия

В соответствии с планом боевой подготовки на 2022 год, с экипажами механизированных подразделений были проведены практические занятия по вождению и огневой подготовке.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство обороны.

В ходе занятий водители-механики усовершенствовали навыки управления боевой техникой, а операторы-наводчики - навыки ведения огня из различных видов оружия.

На практических занятиях, проводимых в целях дальнейшего повышения боевой готовности механизированных подразделений, были успешно выполнены все поставленные задачи.

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