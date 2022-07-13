В механизированных подразделениях проведены практические занятия

В соответствии с планом боевой подготовки на 2022 год, с экипажами механизированных подразделений были проведены практические занятия по вождению и огневой подготовке.

В соответствии с планом боевой подготовки на 2022 год, с экипажами механизированных подразделений были проведены практические занятия по вождению и огневой подготовке.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство обороны.

В ходе занятий водители-механики усовершенствовали навыки управления боевой техникой, а операторы-наводчики - навыки ведения огня из различных видов оружия.

На практических занятиях, проводимых в целях дальнейшего повышения боевой готовности механизированных подразделений, были успешно выполнены все поставленные задачи.