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В Медицинском управлении армии Азербайджана проведены учебно-методические сборы 

В Медицинском управлении армии Азербайджана проведены учебно-методические сборы  Согласно плану подготовки на 2023 год, в Медицинском управлении министерства обороны проведены учебно-методические сборы.
Армия
6 июля 2023 г. 16:38
В Медицинском управлении армии Азербайджана проведены учебно-методические сборы 

Согласно плану подготовки на 2023 год, в Медицинском управлении министерства обороны проведены учебно-методические сборы.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь за свободу, независимость и территориальную целостность нашей Родины. Прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

На сборах с участием командиров (начальников) медицинских воинских частей и учреждений азербайджанской армии, начальников медицинских служб видов войск (сил) и главных медицинских специалистов министерства обороны были заслушаны подробные доклады о медицинской деятельности, проделанной в азербайджанской армии в нынешнем году.

Было отмечено, что в течение зимнего учебного периода в военно-медицинских учреждениях квалифицированными медицинскими работниками на высоком уровне была оказана вся необходимая медицинская помощь военнослужащим, регулярно проводились профилактические мероприятия в целях предотвращения распространения заболеваний среди личного состава.

На сборах были подробно обсуждены и другие темы в области военной медицины.

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Версия на английском языке ФотоMedical Department of Azerbaijani Army holds training-methodical sessions
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunun Tibb İdarəsində təlim-metodiki toplanış keçirilib

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