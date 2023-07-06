В Медицинском управлении армии Азербайджана проведены учебно-методические сборы

Согласно плану подготовки на 2023 год, в Медицинском управлении министерства обороны проведены учебно-методические сборы.

Согласно плану подготовки на 2023 год, в Медицинском управлении министерства обороны проведены учебно-методические сборы.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь за свободу, независимость и территориальную целостность нашей Родины. Прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

На сборах с участием командиров (начальников) медицинских воинских частей и учреждений азербайджанской армии, начальников медицинских служб видов войск (сил) и главных медицинских специалистов министерства обороны были заслушаны подробные доклады о медицинской деятельности, проделанной в азербайджанской армии в нынешнем году.

Было отмечено, что в течение зимнего учебного периода в военно-медицинских учреждениях квалифицированными медицинскими работниками на высоком уровне была оказана вся необходимая медицинская помощь военнослужащим, регулярно проводились профилактические мероприятия в целях предотвращения распространения заболеваний среди личного состава.

На сборах были подробно обсуждены и другие темы в области военной медицины.