В Луганске на обстрелянной ТЭС продолжается пожар

В районе Счастье Луганской области Украины произошел пожар на подвергшейся обстрелу тепловой электростанции.

В районе Счастье Луганской области Украины произошел пожар на подвергшейся обстрелу тепловой электростанции.

Как передает находящийся в зоне конфликта сотрудник Report, на станции, загоревшейся в результате обстрела около 12:30 по местному времени, до сих пор продолжается задымление, на месте работает пожарная техника.

В настоящее время в находящемся недалеко от очага конфликта районе Счастье продолжаются артиллерийские обстрелы с противоположной стороны. Сотрудник Report и другие журналисты были срочно эвакуированы с территории.

Отметим, что за минувшие сутки в результате артиллерийских обстрелов пострадали 12 военнослужащих, состояние двоих из них тяжелое.