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В Луганске на обстрелянной ТЭС продолжается пожар

В Луганске на обстрелянной ТЭС продолжается пожар В районе Счастье Луганской области Украины произошел пожар на подвергшейся обстрелу тепловой электростанции.
Армия
22 февраля 2022 г. 17:42
В Луганске на обстрелянной ТЭС продолжается пожар

В районе Счастье Луганской области Украины произошел пожар на подвергшейся обстрелу тепловой электростанции.

Как передает находящийся в зоне конфликта сотрудник Report, на станции, загоревшейся в результате обстрела около 12:30 по местному времени, до сих пор продолжается задымление, на месте работает пожарная техника.

В настоящее время в находящемся недалеко от очага конфликта районе Счастье продолжаются артиллерийские обстрелы с противоположной стороны. Сотрудник Report и другие журналисты были срочно эвакуированы с территории.

Отметим, что за минувшие сутки в результате артиллерийских обстрелов пострадали 12 военнослужащих, состояние двоих из них тяжелое.

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Версия на английском языке ФотоFire continues at shelled thermal power plant in Luhansk, Ukraine
Версия на азербайджанском языке Luqanskda mərmi atəşinə tutulan İES-də yanğın davam edir

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