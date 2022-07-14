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Дядя Национального героя: Ильгар Мирзаев очень любил свою нацию и государство

Дядя Национального героя: Ильгар Мирзаев очень любил свою нацию и государство “Мы потеряли дорогого и неоценимого человека в лице Ильгара Мирзаева. А Азербайджан потерял очень умного и грамотного, привязанного к Родине офицера”.
Армия
14 июля 2022 г. 16:15
Дядя Национального героя: Ильгар Мирзаев очень любил свою нацию и государство

“Мы потеряли дорогого и неоценимого человека в лице Ильгара Мирзаева. Азербайджан потерял очень умного и грамотного, привязанного к Родине офицера”.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил дядя Национального героя Азербайджана, полковника-шехида Ильгара Мирзаева Тариэль Асадулов.

Асадулов считает, что не случайно И.Мирзаева называли “отцом артиллерии”: "По словам сослуживцев Ильгар обладал высокими знаниями и опытом в области артиллерии".

T.Асадулов также вспомнил годы, когда его племянник учился в Бакинской Высшей объединенной школе командования: “Он был одним из первых среди своих товарищей в студенческие годы. У него также были успехи в спорте. Его преподаватели говорили, что я могу гордиться своим образцовым, умным, воспитанным племянником".

По словам его дяди, И.Мирзаев очень любил свою нацию и государство: “Я горжусь им. Но, к сожалению, он покинул нас молодым. Мне очень жаль, что не только Ильгар, но и все достойные сыновья Отечества потеряли свои жизни в молодом возрасте”.

Сегодня прошло два года с тех пор, как И.Мирзаев стал шехидом. Советник посольства Азербайджана в Грузии Эльдар Байрамов, представители аппарата военного атташе полковник Кямиль Эфендиев и капитан Эльяр Мамедзаде посетили семью дяди шехида. Они выразили соболезнования родственникам шехида и пожелали им терпения. Было отмечено, что победа Азербайджана в Отечественной войне достигнута благодаря таким отважным воинам, как И.Мирзаев, в сердцах азербайджанского народа всегда будет жить светлая память о всех шехидах. Дядя шехида выразил благодарность азербайджанскому государству и посольству за оказанное внимание и заботу.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDayısı: “İlqar Mirzəyevin timsalında Azərbaycan çox savadlı zabitini itirib”

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