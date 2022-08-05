В Лачыне при выполнении боевой задачи погиб военнослужащий Азербайджанской армии

5 августа в Лачынском районе на военнослужащих срочной военной службы Азербайджанской армии рядового Худиева Самира Самед оглу и рядового Алиева Таира Чингиз оглу, выполняющих служебное боевое задание на труднопроходимой местности, упал сорвавшийся обломо

5 августа в Лачынском районе на военнослужащих срочной военной службы Азербайджанской армии рядового Худиева Самира Самед оглу и рядового Алиева Таира Чингиз оглу, выполняющих служебное боевое задание на труднопроходимой местности, упал сорвавшийся обломок скалы.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В результате рядовой С.Худиев скончался на месте происшествия от полученных травм. Состояние рядового Т.Алиева, получившего различные травмы, оценивается как тяжелое.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.