О нас

В Лачыне при выполнении боевой задачи погиб военнослужащий Азербайджанской армии

В Лачыне при выполнении боевой задачи погиб военнослужащий Азербайджанской армии 5 августа в Лачынском районе на военнослужащих срочной военной службы Азербайджанской армии рядового Худиева Самира Самед оглу и рядового Алиева Таира Чингиз оглу, выполняющих служебное боевое задание на труднопроходимой местности, упал сорвавшийся обломо
Армия
5 августа 2022 г. 14:34
В Лачыне при выполнении боевой задачи погиб военнослужащий Азербайджанской армии

5 августа в Лачынском районе на военнослужащих срочной военной службы Азербайджанской армии рядового Худиева Самира Самед оглу и рядового Алиева Таира Чингиз оглу, выполняющих служебное боевое задание на труднопроходимой местности, упал сорвавшийся обломок скалы.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В результате рядовой С.Худиев скончался на месте происшествия от полученных травм. Состояние рядового Т.Алиева, получившего различные травмы, оценивается как тяжелое.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun əsgəri Laçında döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən həlak olub

Другие новости из категории

Российские военные корабли прибыли в Баку
ФотоРоссийские военные корабли прибыли в Баку
5 августа 2022 г. 11:36
Минобороны Азербайджана о последней ситуации в Карабахе 
Минобороны Азербайджана о последней ситуации в Карабахе 
5 августа 2022 г. 11:01
Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии
Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии
5 августа 2022 г. 10:50
Погиб солдат Азербайджанской армии
Погиб солдат Азербайджанской армии
5 августа 2022 г. 10:07
Азербайджанские военнослужащие принимают участие в международных учениях
Азербайджанские военнослужащие принимают участие в международных учениях
4 августа 2022 г. 15:47
Полковник запаса: Операция Возмездие стала тяжелым уроком для армян
Полковник запаса: Операция "Возмездие" стала тяжелым уроком для армян
4 августа 2022 г. 15:02
Боевые самолеты и вертолеты ВВС Азербайджана привлечены к учениям
Боевые самолеты и вертолеты ВВС Азербайджана привлечены к учениям
4 августа 2022 г. 13:04
Минобороны Азербайджана: После операции Возмездие в Карабахе и на госгранице относительное затишье
Минобороны Азербайджана: После операции "Возмездие" в Карабахе и на госгранице относительное затишье
4 августа 2022 г. 10:57
Минобороны: Морально-психологическое состояние военнослужащих находится на высоком уровне
ФотоМинобороны: Морально-психологическое состояние военнослужащих находится на высоком уровне
4 августа 2022 г. 10:38
МО: армяне не перестают распространять дезинформацию
МО: армяне не перестают распространять дезинформацию
3 августа 2022 г. 22:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi