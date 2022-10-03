В Лачыне отметили 22-ю годовщину создания воинской части

3 октября в Лачыне отметили 22-ю годовщину создания Н-ской воинской части.

3 октября в Лачыне отметили 22-ю годовщину создания Н-ской воинской части.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и героев, отважно сражавшихся за независимость, территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. Прозвучал государственный гимн Азербайджана.

Выступившие на мероприятии рассказали об истории создания воинской части, боевом пути в Отечественной войне, и стоящих перед ней задачах.