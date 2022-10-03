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В Лачыне отметили 22-ю годовщину создания воинской части

В Лачыне отметили 22-ю годовщину создания воинской части 3 октября в Лачыне отметили 22-ю годовщину создания Н-ской воинской части.
Армия
3 октября 2022 г. 17:15
В Лачыне отметили 22-ю годовщину создания воинской части

3 октября в Лачыне отметили 22-ю годовщину создания Н-ской воинской части.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и героев, отважно сражавшихся за независимость, территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. Прозвучал государственный гимн Азербайджана.

Выступившие на мероприятии рассказали об истории создания воинской части, боевом пути в Отечественной войне, и стоящих перед ней задачах.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHərbi hissənin yaradılmasının 22-ci ildönümü Laçında qeyd edilib

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