В Лачыне обнаружено большое количество противопехотных мин

В ходе работ по разминированию, проводимых на территории Лачынского района, 5 августа в ущелье в южной части горы Кичик Ишыглы был обнаружен заминированный участок.

В ходе работ по разминированию, проводимых на территории Лачынского района, 5 августа в ущелье в южной части горы Кичик Ишыглы был обнаружен заминированный участок.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, при расчистке территории инженерно-саперными подразделениями азербайджанской армии были обнаружены, собраны с соблюдением мер безопасности и обезврежены 102 противопехотные мины типа Э-001М, произведенные в Армении в 2021 году.

"Надлежащие мероприятия по разминированию территории продолжаются", - добавили в оборонном ведомстве.