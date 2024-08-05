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В Лачыне обнаружено большое количество противопехотных мин

В Лачыне обнаружено большое количество противопехотных мин В ходе работ по разминированию, проводимых на территории Лачынского района, 5 августа в ущелье в южной части горы Кичик Ишыглы был обнаружен заминированный участок.
Армия
5 августа 2024 г. 23:03
В Лачыне обнаружено большое количество противопехотных мин

В ходе работ по разминированию, проводимых на территории Лачынского района, 5 августа в ущелье в южной части горы Кичик Ишыглы был обнаружен заминированный участок.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, при расчистке территории инженерно-саперными подразделениями азербайджанской армии были обнаружены, собраны с соблюдением мер безопасности и обезврежены 102 противопехотные мины типа Э-001М, произведенные в Армении в 2021 году.

"Надлежащие мероприятия по разминированию территории продолжаются", - добавили в оборонном ведомстве.

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Версия на азербайджанском языке ФотоLaçın rayonu ərazisində kütləvi sayda piyada əleyhinə mina aşkar edilib

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