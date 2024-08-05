В Лачыне обнаружено большое количество противопехотных мин

В ходе работ по разминированию, проводимых на территории Лачынского района, 5 августа в ущелье в южной части горы Кичик Ишыглы был обнаружен заминированный участок.
Об этом
Согласно информации, при расчистке территории инженерно-саперными подразделениями азербайджанской армии были обнаружены, собраны с соблюдением мер безопасности и обезврежены 102 противопехотные мины типа Э-001М, произведенные в Армении в 2021 году.
"Надлежащие мероприятия по разминированию территории продолжаются", - добавили в оборонном ведомстве.