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В Лачыне армяне обстреляли экскаватор, принадлежащий гражданской компании

В Лачыне армяне обстреляли экскаватор, принадлежащий гражданской компании 7 сентября с 08:10 до 12:40 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Нораван Гаракильского района, на государственной границе, с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции А
Армия
7 сентября 2022 г. 15:36
В Лачыне армяне обстреляли экскаватор, принадлежащий гражданской компании

7 сентября с 08:10 до 12:40 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Нораван на государственной границе, с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии, дислоцированные в направлении населенного пункта Ахмедли Лачынского района.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В то же время обстрелу подверглась и техника, принадлежащая гражданской компании, которая проводила дорожные работы для строительства дорог снабжения наших частей в указанном направлении.

Принадлежащий компании экскаватор был поврежден, однако пострадавших нет.

В целях предотвращения дальнейших провокаций со стороны вооруженных сил Армении подразделения ВС Азербайджана предприняли ответные меры.

Оперативная обстановка находится под полным контролем подразделений ВС Азербайджана.

"Военно-политическое руководство Армении несет всю ответственность за последствия любой напряженности, создаваемой ими на государственной границе", - заявили в азербайджанском оборонном ведомстве.

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Версия на английском языке ФотоArmenian Armed Forces fire on excavator of a civil company in Lachin district 
Версия на азербайджанском языке ФотоErmənilər Laçında mülki şirkətə məxsus ekskavatoru atəşə tutub

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