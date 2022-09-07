В Лачыне армяне обстреляли экскаватор, принадлежащий гражданской компании

7 сентября с 08:10 до 12:40 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Нораван на государственной границе, с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии, дислоцированные в направлении населенного пункта Ахмедли Лачынского района.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
В то же время обстрелу подверглась и техника, принадлежащая гражданской компании, которая проводила дорожные работы для строительства дорог снабжения наших частей в указанном направлении.
Принадлежащий компании экскаватор был поврежден, однако пострадавших нет.
В целях предотвращения дальнейших провокаций со стороны вооруженных сил Армении подразделения ВС Азербайджана предприняли ответные меры.
Оперативная обстановка находится под полным контролем подразделений ВС Азербайджана.
"Военно-политическое руководство Армении несет всю ответственность за последствия любой напряженности, создаваемой ими на государственной границе", - заявили в азербайджанском оборонном ведомстве.