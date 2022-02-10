В Кяльбаджаре введена в эксплуатацию новая военная инфраструктура

Находящееся с визитом в Кяльбаджарском районе руководство Министерства обороны приняло участие в открытии новой военной инфраструктуры.

Находящееся с визитом в Кяльбаджарском районе руководство Министерства обороны приняло участие в открытии новой военной инфраструктуры.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Министру обороны генерал-полковнику Закиру Гасанову, ознакомившемуся с условиями, созданными для военнослужащих, было доложено, что здесь созданы надлежащие условия для личного состава. Инфраструктура оснащена современным оборудованием, мебелью и инвентарем, предусмотрены оружейная комната, казарма, столовая, кухня, медпункт, вещевые склады, бытовое помещение, банно-санитарный узел и генераторы для обеспечения бесперебойного электроснабжения территории. К зданию подведены световые, водопроводные линии и коммуникации, установлены системы централизованного отопления и противопожарной сигнализации. Учитывая суровые климатические условия, в казармах дополнительно установлены современные дровяные печи.

В ходе ознакомления со столовой министру обороны было доложено, что кухня полностью оснащена современным оборудованием, предусмотрены продовольственные склады, а также отдельная комната отдыха для персонала, ответственного за обеспечение военнослужащих горячей едой. В столовой имеется современное пекарское оборудование. Личный состав постоянно обеспечен свежим хлебом. В столовой полностью соблюдены санитарно-гигиенические нормы.

Затем руководство Министерства обороны посетило автопарк на территории военного объекта. Во время ознакомления с автопарком была предоставлена информация о введенной в эксплуатацию гусеничной и лыжной технике, обеспечивающей бесперебойную транспортировку личного состава и грузов по труднопроходимым, заснеженным территориям.

Генерал-полковнику З.Гасанову, поинтересовавшемуся ходом тренировок, проводимых в соответствии с планом боевой подготовки, было доложено, что благодаря специальному оборудованию для передвижения по снегу и принятой на вооружение спецтехники обеспечивается оперативная и безопасная передислокация подразделений.

Министр обороны дал поручения по дальнейшему улучшению социально-бытовых условий военнослужащих, а также несению боевого дежурства на неизменно высоком уровне.