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В Кяльбаджаре и Дашкесане обнаружено и обезврежено 230 мин

В Кяльбаджаре и Дашкесане обнаружено и обезврежено 230 мин Продолжается работа по обнаружению и обезвреживанию мин, заложенных в ходе широкомасштабной провокации вооруженных сил Армении.
Армия
5 октября 2022 г. 17:35
В Кяльбаджаре и Дашкесане обнаружено и обезврежено 230 мин

Продолжается работа по обнаружению и обезвреживанию мин, заложенных в ходе широкомасштабной провокации вооруженных сил Армении.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Были обнаружены еще 118 противопехотных мин типа ПМН-Э и 4 противотанковые мины ТМ-62М, заложенные армянскими диверсионными группами на территории Кяльбаджарского района, а также 108 противопехотных мин типа ПМН-Э на территории Дашкесанского района.

Все обнаруженные мины были обезврежены с учетом соблюдения мер безопасности.

Инженерно-саперные подразделения Азербайджанской армии высокопрофессионально осуществляют деятельность по разминированию освобожденных территорий.

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Версия на английском языке Фото230 mines discovered in Azerbaijan's Kalbajar, Dashkasan districts
Версия на азербайджанском языке ФотоErməni təxribatçılarının Kəlbəcər və Daşkəsəndə basdırdığı 230 mina zərərsizləşdirilib

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