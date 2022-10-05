В Кяльбаджаре и Дашкесане обнаружено и обезврежено 230 мин

Продолжается работа по обнаружению и обезвреживанию мин, заложенных в ходе широкомасштабной провокации вооруженных сил Армении.

Продолжается работа по обнаружению и обезвреживанию мин, заложенных в ходе широкомасштабной провокации вооруженных сил Армении.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Были обнаружены еще 118 противопехотных мин типа ПМН-Э и 4 противотанковые мины ТМ-62М, заложенные армянскими диверсионными группами на территории Кяльбаджарского района, а также 108 противопехотных мин типа ПМН-Э на территории Дашкесанского района.

Все обнаруженные мины были обезврежены с учетом соблюдения мер безопасности.

Инженерно-саперные подразделения Азербайджанской армии высокопрофессионально осуществляют деятельность по разминированию освобожденных территорий.