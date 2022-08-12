В конкурсе "Мастера артиллерийского огня" проведена пристрелка вооружения

Участники конкурса "Мастера артиллерийского огня", который пройдет в рамках "Армейских международных игр-2022", продолжают подготовку к этапам соревнований.

Участники конкурса "Мастера артиллерийского огня", который пройдет в рамках "Армейских международных игр-2022", продолжают подготовку к этапам соревнований.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.



Азербайджанские артиллеристы провели технический осмотр представленного вооружения, ознакомились с условиями этапов и техническими возможностями огневых точек, а также правилами безопасности.



Азербайджанская команда, завершившая подготовительный процесс, провела пристрелку вооружения из стрелкового оружия, гранатометов и минометов.