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В конкурсе "Мастера артиллерийского огня" проведена пристрелка вооружения

В конкурсе "Мастера артиллерийского огня" проведена пристрелка вооружения Участники конкурса "Мастера артиллерийского огня", который пройдет в рамках "Армейских международных игр-2022", продолжают подготовку к этапам соревнований.
Армия
12 августа 2022 г. 14:51
В конкурсе Мастера артиллерийского огня проведена пристрелка вооружения

Участники конкурса "Мастера артиллерийского огня", который пройдет в рамках "Армейских международных игр-2022", продолжают подготовку к этапам соревнований.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Азербайджанские артиллеристы провели технический осмотр представленного вооружения, ознакомились с условиями этапов и техническими возможностями огневых точек, а также правилами безопасности.

Азербайджанская команда, завершившая подготовительный процесс, провела пристрелку вооружения из стрелкового оружия, гранатометов и минометов.

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Версия на азербайджанском языке Фото"Artilleriya atəşinin ustaları" müsabiqəsində sınaq atışları icra edilib

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