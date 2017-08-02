В конкурсе "Кубок моря - 2017" будут проведены артиллерийские стрельбы по морским целям

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Военные корабли Азербайджана, России, Ирана и Казахстана вышли в Каспийское море для выполнения артиллерийских стрельб по морским целям.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В ходе этого эпизода конкурса малый ракетный корабль "Град Свияжск" ВМФ России выполнит упражнение по артиллерийским стрельбам первым, ракетно-артиллерийский корабль ВМС Казахстана вторым, сторожевой корабль "G-124" ВМС Азербайджана третьим, ракетный катер "Джошан" ВМС Ирана последним.

На первом этапе, который продлится до 4-го августа, экипажи военных кораблей будут состязаться в уничтожении воздушных целей и мишеней, а также имитирующим плавающих мин.