 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В конкурсе "Кубок моря - 2017" будут проведены артиллерийские стрельбы по морским целям

    Экипажи военных кораблей будут состязаться в уничтожении воздушных целей и мишеней

    Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Военные корабли Азербайджана, России, Ирана и Казахстана вышли в Каспийское море для выполнения артиллерийских стрельб по морским целям.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    В ходе этого эпизода конкурса малый ракетный корабль "Град Свияжск" ВМФ России выполнит упражнение по артиллерийским стрельбам первым, ракетно-артиллерийский корабль ВМС Казахстана вторым, сторожевой корабль "G-124" ВМС Азербайджана третьим, ракетный катер "Джошан" ВМС Ирана последним.

    На первом этапе, который продлится до 4-го августа, экипажи военных кораблей будут состязаться в уничтожении воздушных целей и мишеней, а также имитирующим плавающих мин.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi