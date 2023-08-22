О нас

В Киеве демонстрируется трофейная российская военная техника

В Киеве демонстрируется трофейная российская военная техника На улицах Киева выставлены российские танки и другая бронетехника, обезвреженная в ходе украинско-российской войны.
Армия
22 августа 2023 г. 11:23
В Киеве демонстрируется трофейная российская военная техника

На улицах Киева выставлены российские танки и другая бронетехника, обезвреженная в ходе украинско-российской войны.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, демонстрация трофейной российской военной техники продлится до конца недели. Жители украинской столицы смогут увидеть ее и 24 августа - в День независимости Украины.

Жительница Киева Ирина Никитина рассказала Report, что война сказалась на каждом гражданине Украины, дети очень потрясены:

"Мы с детьми пришли посмотреть на технику. Они осмотрели и сфотографировали танки с лазерным наведением. Очень печально, что нашим детям пришлось стать свидетелями подобных событий".

Она отметила, что хотя в городе спокойно, но в душе они переживают психологическую травму:

"Эта травма затронула каждого по-своему. У кого-то на фронте гибнут близкие. На улицах нашей страны в воздухе витает запах смерти. То есть, хотя со стороны все выглядит хорошо, на самом деле картина иная. Каждый день мы испытываем сильную боль, боимся за свою жизнь, жизни наших близких, детей и родителей".

Жительница Гостомеля Аня Бессарабина рассказала Report, что впечатления от увиденного не очень отрадные:

"Я пережила оккупацию в Гостомеле. Все эти танки были у меня под окном. Ими управляли российские солдаты, и это было ужасно. Я хочу, чтобы все украинцы верили, молились Богу и знали, что мы останемся независимым государством. Я горжусь тем, что я украинка".

Еще одна жительница Киева Наталья Вашинко рассказала, что приехала в столицу Украины из Крыма в 2014 году:

"Все эти годы были очень тяжелыми для меня. Когда началась война, было очень страшно, но сейчас я горжусь нашими солдатами, народом, страной. Мы должны демонстрировать всю эту разрушенную технику. Страшно представить, что переживают наши военные на фронте".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоParade of destroyed Russian military equipment held in Kyiv
Версия на азербайджанском языке ФотоKiyevdə müharibədə məhv edilən Rusiya hərbi texnikalarının paradı keçirilir - FOTOREPORTAJ

Экслюзивные новости

Политолог: Гафанский аэропорт - новая провокация, замедляющая нормализацию между Баку и Ереваном
Политолог: Гафанский аэропорт - новая провокация, замедляющая нормализацию между Баку и Ереваном
21 августа 2023 г. 17:47
Эксперт: Франции следует поддержать законное право Азербайджана на контроль своих границ
Эксперт: Франции следует поддержать законное право Азербайджана на контроль своих границ
21 августа 2023 г. 14:07
Эксперт: Армяне направляют наблюдателей ЕС в зоны соприкосновения и провоцируют инциденты
Эксперт: Армяне направляют наблюдателей ЕС в зоны соприкосновения и провоцируют инциденты
17 августа 2023 г. 16:18
ЕC разоблачил дезинформацию Минобороны Армении
ЕC разоблачил дезинформацию Минобороны Армении
17 августа 2023 г. 13:20
Казахстанский эксперт: Армения всеми способами пытается обвинить Баку в гуманитарной катастрофе
Казахстанский эксперт: Армения всеми способами пытается обвинить Баку в "гуманитарной катастрофе"
16 августа 2023 г. 18:04
В Азербайджане до конца года 55% домохозяйств будут обеспечены оптоволоконным интернетом
В Азербайджане до конца года 55% домохозяйств будут обеспечены оптоволоконным интернетом
16 августа 2023 г. 11:40
Пресечена попытка разведывательного полета квадрокоптера ВС Армении над НАР
Пресечена попытка разведывательного полета квадрокоптера ВС Армении над НАР
16 августа 2023 г. 11:15
Политолог: Рассматривая запрос Армении, Совбез ООН отрабатывает заказ со стороны США
Политолог: Рассматривая запрос Армении, Совбез ООН отрабатывает заказ со стороны США
15 августа 2023 г. 10:52
Британский политолог: Вероятность рассмотрения Советом Безопасности ООН обращения Армении ничтожна
Британский политолог: Вероятность рассмотрения Советом Безопасности ООН обращения Армении ничтожна
14 августа 2023 г. 16:54
Эксперт: Армения пытается искусственно создать видимость гуманитарного кризиса в Карабахе
Эксперт: Армения пытается искусственно создать видимость гуманитарного кризиса в Карабахе
14 августа 2023 г. 16:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi