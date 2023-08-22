В Киеве демонстрируется трофейная российская военная техника

На улицах Киева выставлены российские танки и другая бронетехника, обезвреженная в ходе украинско-российской войны.

На улицах Киева выставлены российские танки и другая бронетехника, обезвреженная в ходе украинско-российской войны.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, демонстрация трофейной российской военной техники продлится до конца недели. Жители украинской столицы смогут увидеть ее и 24 августа - в День независимости Украины.

Жительница Киева Ирина Никитина рассказала Report, что война сказалась на каждом гражданине Украины, дети очень потрясены:

"Мы с детьми пришли посмотреть на технику. Они осмотрели и сфотографировали танки с лазерным наведением. Очень печально, что нашим детям пришлось стать свидетелями подобных событий".

Она отметила, что хотя в городе спокойно, но в душе они переживают психологическую травму:

"Эта травма затронула каждого по-своему. У кого-то на фронте гибнут близкие. На улицах нашей страны в воздухе витает запах смерти. То есть, хотя со стороны все выглядит хорошо, на самом деле картина иная. Каждый день мы испытываем сильную боль, боимся за свою жизнь, жизни наших близких, детей и родителей".

Жительница Гостомеля Аня Бессарабина рассказала Report, что впечатления от увиденного не очень отрадные:

"Я пережила оккупацию в Гостомеле. Все эти танки были у меня под окном. Ими управляли российские солдаты, и это было ужасно. Я хочу, чтобы все украинцы верили, молились Богу и знали, что мы останемся независимым государством. Я горжусь тем, что я украинка".

Еще одна жительница Киева Наталья Вашинко рассказала, что приехала в столицу Украины из Крыма в 2014 году:

"Все эти годы были очень тяжелыми для меня. Когда началась война, было очень страшно, но сейчас я горжусь нашими солдатами, народом, страной. Мы должны демонстрировать всю эту разрушенную технику. Страшно представить, что переживают наши военные на фронте".