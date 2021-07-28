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В Кельбаджаре позиции Азербайджанской армии подверглись интенсивному обстрелу, ранены двое военнослужащих

В Кельбаджаре позиции Азербайджанской армии подверглись интенсивному обстрелу, ранены двое военнослужащих В Кельбаджаре позиции Азербайджанской армии подверглись интенсивному обстрелу, ранены двое военнослужащих
Армия
28 июля 2021 г. 05:27
В Кельбаджаре позиции Азербайджанской армии подверглись интенсивному обстрелу, ранены двое военнослужащих

Подразделения вооруженных сил Армении продолжают совершать провокации на Кельбаджарском участке армяно-азербайджанской государственной границы.

Как передает Report, об этом сообщает Министерство обороны.

"28 июля начиная с примерно 00:50, подразделения вооруженных сил Армении с боевых позиций, расположенных на различных направлениях на территории Басаркечарского района, из стрелкового оружия и гранатометов в очередной раз подвергли интенсивному обстрелу позиции Азербайджанской Армии на территории Кельбаджарского района.

В результате обстрела ранены двое военнослужащих Азербайджанской Армии - Алиев Садиг Низами оглу и Имранлы Имран Дильгам оглу. Раненным была немедленно оказана первая медицинская помощь. Жизни наших военнослужащих ничего не угрожает.

Подразделения Азербайджанской армии, дислоцированные на этом направлении, принимают адекватные меры.

Мы еще раз заявляем, что Армения несет полную ответственность за эскалацию напряженности вдоль государственной границы между двумя странами", - отмечается в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Kəlbəcərdə mövqelərimiz atəşə tutulub, 2 hərbi qulluqçumuz yaralanıb

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