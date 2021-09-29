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В Кельбаджаре открылся хлебопекарный цех для военнослужащих

В Кельбаджаре открылся хлебопекарный цех для военнослужащих В целях дальнейшего улучшения продовольственного обеспечения военнослужащих в Кельбаджаре открылся хлебопекарный цех.
Армия
29 сентября 2021 г. 10:48
В Кельбаджаре открылся хлебопекарный цех для военнослужащих
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В целях дальнейшего улучшения продовольственного обеспечения военнослужащих в Кельбаджаре открылся хлебопекарный цех.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В церемонии приняли участие заместитель министра обороны - начальник Главного управления материально-технического обеспечения генерал-лейтенант Низам Османов и командующий Сухопутными войсками генерал-майор Энвер Эфендиев.

Цех построен для обеспечения военнослужащих, несущих службу в Кельбаджарском районе, свежим хлебом, оснащен современным оборудованием и инвентарем. К цеху подведены надлежащие коммуникации, установлен генератор для обеспечения бесперебойного электроснабжения.

После ознакомления с созданными в цехе условиями командованию были переданы поручения министра обороны по дальнейшему улучшению социально-бытовых условий личного состава.

Отметим, что на освобожденных территориях продолжаются работы по комплексному строительству военных городков и других военных объектов, а также сдаче их в эксплуатацию военнослужащим. Работы осуществляются по поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева.

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