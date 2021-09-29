В Кельбаджаре открылся хлебопекарный цех для военнослужащих

В целях дальнейшего улучшения продовольственного обеспечения военнослужащих в Кельбаджаре открылся хлебопекарный цех.

В целях дальнейшего улучшения продовольственного обеспечения военнослужащих в Кельбаджаре открылся хлебопекарный цех.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В церемонии приняли участие заместитель министра обороны - начальник Главного управления материально-технического обеспечения генерал-лейтенант Низам Османов и командующий Сухопутными войсками генерал-майор Энвер Эфендиев.

Цех построен для обеспечения военнослужащих, несущих службу в Кельбаджарском районе, свежим хлебом, оснащен современным оборудованием и инвентарем. К цеху подведены надлежащие коммуникации, установлен генератор для обеспечения бесперебойного электроснабжения.

После ознакомления с созданными в цехе условиями командованию были переданы поручения министра обороны по дальнейшему улучшению социально-бытовых условий личного состава.

Отметим, что на освобожденных территориях продолжаются работы по комплексному строительству военных городков и других военных объектов, а также сдаче их в эксплуатацию военнослужащим. Работы осуществляются по поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева.