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В Казахстане стартовал конкурс "Мастера артиллерийского огня"

В Казахстане стартовал конкурс "Мастера артиллерийского огня" В Гвардейском гарнизоне Казахстана стартовал первый этап конкурса "Мастера артиллерийского огня", проходящего в рамках "Армейских международных игр - 2021"
Армия
26 августа 2021 г. 19:13
В Казахстане стартовал конкурс Мастера артиллерийского огня

В Гвардейском гарнизоне Казахстана стартовал первый этап конкурса "Мастера артиллерийского огня", проходящего в рамках "Армейских международных игр - 2021".

Об этом сообщили Report в Министерстве обороны.

На этом этапе команды на бронетранспортерах преодолели различные препятствия, установленные по следованию маршрута, выполнили огневые задачи из минометов, гранатометов и пулеметов.

По итогам индивидуального заезда азербайджанские военнослужащие уничтожили все цели точным огнем. Решением судей наша команда была удостоена третьего места среди 9 команд.

Первое и второе места заняли соответственно артиллеристы Казахстана и России.

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Версия на английском языке Фото'Masters of Artillery Fire' contest launched in Kazakhstan
Версия на азербайджанском языке Фото“Artilleriya atəşinin ustaları” müsabiqəsinə start verilib

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