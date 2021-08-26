В Казахстане стартовал конкурс "Мастера артиллерийского огня"

В Гвардейском гарнизоне Казахстана стартовал первый этап конкурса "Мастера артиллерийского огня", проходящего в рамках "Армейских международных игр - 2021"

В Гвардейском гарнизоне Казахстана стартовал первый этап конкурса "Мастера артиллерийского огня", проходящего в рамках "Армейских международных игр - 2021".

Об этом сообщили Report в Министерстве обороны.

На этом этапе команды на бронетранспортерах преодолели различные препятствия, установленные по следованию маршрута, выполнили огневые задачи из минометов, гранатометов и пулеметов.

По итогам индивидуального заезда азербайджанские военнослужащие уничтожили все цели точным огнем. Решением судей наша команда была удостоена третьего места среди 9 команд.

Первое и второе места заняли соответственно артиллеристы Казахстана и России.