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В Казахстане состоялась церемония закрытия конкурса "Мастера артиллерийского огня"

В Казахстане состоялась церемония закрытия конкурса "Мастера артиллерийского огня" Состоялась церемония закрытия конкурса "Мастера артиллерийского огня", прошедшего в рамках "Армейских международных игр-2021" в Казахстане
Армия
2 сентября 2021 г. 21:03
В Казахстане состоялась церемония закрытия конкурса Мастера артиллерийского огня

Состоялась церемония закрытия конкурса "Мастера артиллерийского огня", прошедшего в рамках "Армейских международных игр-2021" в Казахстане.

По результатам конкурса, в котором участвовали артиллеристы девяти стран, азербайджанская команда заняла третье место. Первое место было присуждено команде Казахстана, а второго места удостоилась команда России.

Кроме того, полковник-лейтенант Намик Ахмедов был признан лучшим в номинации "Лучший тренер", а состав во главе с гизирем Эльшадом Оруджевым победил в номинации "Лучший состав".

Победителям были вручены награды.

После завершения церемонии конкурс "Мастера артиллерийского огня" был объявлен закрытым.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Artilleriya atəşinin ustaları” müsabiqəsinin bağlanış mərasimi keçirilib

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