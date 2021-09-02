В Казахстане состоялась церемония закрытия конкурса "Мастера артиллерийского огня"

Состоялась церемония закрытия конкурса "Мастера артиллерийского огня", прошедшего в рамках "Армейских международных игр-2021" в Казахстане

Состоялась церемония закрытия конкурса "Мастера артиллерийского огня", прошедшего в рамках "Армейских международных игр-2021" в Казахстане.

По результатам конкурса, в котором участвовали артиллеристы девяти стран, азербайджанская команда заняла третье место. Первое место было присуждено команде Казахстана, а второго места удостоилась команда России.

Кроме того, полковник-лейтенант Намик Ахмедов был признан лучшим в номинации "Лучший тренер", а состав во главе с гизирем Эльшадом Оруджевым победил в номинации "Лучший состав".

Победителям были вручены награды.

После завершения церемонии конкурс "Мастера артиллерийского огня" был объявлен закрытым.