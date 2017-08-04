В Казахстане пройдут состязания снайперских пар

© Mod.gov.az

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Состязания снайперских пар стартуют 4-го августа на конкурсе "Снайперский рубеж", проводимого в рамках соревнований "Армейские международные игры - 2017" на военной базе Отар в Казахстане.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В течение двух соревновательных дней снайперам предстоит выполнить ряд специальных упражнений на различных дистанциях, в которых предусмотрена также стрельба по воздушным целям.

Соревнования, в которых участвуют команды 17-ти стран, завершатся 9-го августа.