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    В Казахстане пройдут состязания снайперских пар

    Соревнования завершатся 9-го августа© Mod.gov.az

    Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Состязания снайперских пар стартуют 4-го августа на конкурсе "Снайперский рубеж", проводимого в рамках соревнований "Армейские международные игры - 2017" на военной базе Отар в Казахстане.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    В течение двух соревновательных дней снайперам предстоит выполнить ряд специальных упражнений на различных дистанциях, в которых предусмотрена также стрельба по воздушным целям. 

    Соревнования, в которых участвуют команды 17-ти стран, завершатся 9-го августа.

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