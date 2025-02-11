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В Карсе завершились совместные учения военных Азербайджана и Турции

В Карсе завершились совместные учения военных Азербайджана и Турции 12:23
Армия
11 февраля 2025 г. 12:46
В Карсе завершились совместные учения военных Азербайджана и Турции

Военнослужащие Отдельной общевойсковой армии, представлявшие Азербайджан на "Зимних учениях-2025" в турецком Карсе, вернулись на родину.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

На приуроченной к их прибытию церемонии командующий Объединенной общевойсковой армией генерал-майор Кянан Сеидов отметил значимость совместных военных учений.

Он подчеркнул, что опыт, полученный в ходе учений, будет способствовать повышению боеспособности армии. Сеидов поблагодарил военнослужащих за проявленные навыки и профессионализм.

На церемонии были награждены военнослужащие, отличившиеся в ходе учений.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan hərbçiləri Türkiyədə təlimi başa vuraraq qayıdıblar

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