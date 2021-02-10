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В Карсе продолжаются совместные турецко-азербайджанские учения

В Карсе продолжаются совместные турецко-азербайджанские учения Представители СМИ, которые пронаблюдают за учениями, доставлены из столичной Анкары в Карс на самолете ВВС Турции
Армия
10 февраля 2021 г. 11:11
В Карсе продолжаются совместные турецко-азербайджанские учения

В турецком городе Карс продолжаются совместные учения под названием "Зимнее учение-2021", в которых участвуют военнослужащие Отдельной общевойсковой армии, дислоцированной в Нахчыване.

Как передает Report, информацию об этом распространило Министерство нацобороны Турции.

Завтрашний этап учений будет открыт для журналистов. Представители СМИ, которые пронаблюдают за учениями, доставлены из столичной Анкары в Карс на самолете ВВС Турции.

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