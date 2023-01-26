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Продолжаются международные “Зимние учения - 2023” с участием военнослужащих Отдельной общевойсковой армии

Продолжаются международные “Зимние учения - 2023” с участием военнослужащих Отдельной общевойсковой армии В городе Карс Турецкой Республики продолжаются международные “Зимние учения - 2023” с участием военнослужащих Отдельной Общевойсковой Армии. Об этом Report сообщили в Министерстве обороны. Было отмечено, что наряду с Азербайджаном военнослужащие 17 друг
Армия
26 января 2023 г. 18:41
Продолжаются международные “Зимние учения - 2023” с участием военнослужащих Отдельной общевойсковой армии

В турецком городе Карс продолжаются международные “Зимние учения - 2023” с участием военнослужащих Отдельной общевойсковой армии Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Было отмечено, что наряду с Азербайджаном военнослужащие 17 других стран, участвующих в учениях, выполняют задачи по различным эпизодам в условиях сурового климата и сложного рельефа.

Основное внимание в международных учениях уделено обеспечению боевого согласования во взаимодействии войск, обмену опытом и повышению профессионализма, дальнейшему совершенствованию навыков личного состава по эффективному использованию современного вооружения и техники.

Отметим, что военнослужащие Отдельной общевойсковой армии достойно представляют нашу страну на международных учениях.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan hərbçiləri Türkiyədə beynəlxalq təlimdə iştirak edir

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