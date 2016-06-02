​В Карсе начались совместные учения Вооруженных сил Азербайджана и Турции

Основной целью тактических учений с боевой стрельбой, проводимых с привлечением личного состава численностью более 1200 военнослужащих, является развитие сотрудничества между Вооруженными cилами с проведением обмена опыта

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Согласно договору о военном сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией, в Карсе начались учения с участием Вооруженных Сил двух стран.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В учениях принимают участие командующий Отдельной общевойсковой армией, генерал-лейтенант Керем Мустафаев и командующий Третьей армией Турции, генерал армии Исмаил Сердар Саваш. В тоже время, впервые к учениям в качестве наблюдателя привлечены представители Вооруженных cил Грузии.

Основной целью тактических учений с боевой стрельбой, проводимых с привлечением личного состава численностью более 1200 военнослужащих, является развитие сотрудничества между Вооруженными cилами с проведением обмена опыта, проверка совместной спланированной деятельности в штабах, достижение слаженности военных подразделений с повышением их уровня готовности и способности выполнения операций.