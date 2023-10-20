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В Карабахском регионе обнаружено значительное количество мин и самодельных взрывных устройств

В Карабахском регионе обнаружено значительное количество мин и самодельных взрывных устройств Во время осмотра территории в Карабахском регионе Азербайджана инженерно-саперными подразделениями армии обнаружены склады со значительным количеством мин различного назначения и самодельных взрывных устройств, изготовленных кустарным способом.
Армия
20 октября 2023 г. 09:08
В Карабахском регионе обнаружено значительное количество мин и самодельных взрывных устройств

Во время осмотра территории в Карабахском регионе Азербайджана инженерно-саперными подразделениями армии обнаружены склады со значительным количеством мин различного назначения и самодельных взрывных устройств, изготовленных кустарным способом.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Было установлено, что часть мин в обнаруженных складах произведена в Армении в 2021 году, а самодельные взрывные устройства изготовлены кустарным способом из артиллерийских снарядов.

Напомним, что до локальных антитеррористических мер министерство обороны неоднократно официально сообщало о незаконных военных перевозках из Армении в Карабахский регион.

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Версия на английском языке ФотоLarge number of mines and improvised explosive devices detected in Karabakh region
Версия на азербайджанском языке ФотоMüdafiə Nazirliyi: "Qarabağda partlayıcı qurğularla dolu anbarlar aşkarlanıb"

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