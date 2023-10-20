В Карабахском регионе обнаружено значительное количество мин и самодельных взрывных устройств

Во время осмотра территории в Карабахском регионе Азербайджана инженерно-саперными подразделениями армии обнаружены склады со значительным количеством мин различного назначения и самодельных взрывных устройств, изготовленных кустарным способом.

Во время осмотра территории в Карабахском регионе Азербайджана инженерно-саперными подразделениями армии обнаружены склады со значительным количеством мин различного назначения и самодельных взрывных устройств, изготовленных кустарным способом.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Было установлено, что часть мин в обнаруженных складах произведена в Армении в 2021 году, а самодельные взрывные устройства изготовлены кустарным способом из артиллерийских снарядов.

Напомним, что до локальных антитеррористических мер министерство обороны неоднократно официально сообщало о незаконных военных перевозках из Армении в Карабахский регион.