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В Карабахском регионе обнаружен склад, где изготавливалась самодельная взрывчатка

В Карабахском регионе обнаружен склад, где изготавливалась самодельная взрывчатка В Карабахском регионе обнаружен склад, где кустарными методами изготавливались самодельные взрывные устройства.
Армия
27 октября 2023 г. 09:59
В Карабахском регионе обнаружен склад, где изготавливалась самодельная взрывчатка

В Карабахском регионе обнаружен склад, где кустарными методами изготавливались самодельные взрывные устройства.

Как сообщает Report со ссылкой на Минобороны, склад был обнаружен военнослужащими во время осмотра территорий.

На складе найдено значительное количество самодельных мин, которые можно транспортировать при помощи дронов, и куски металла, начинявшиеся для достижения большого количества человеческих жертв, а также другие взрывные устройства, изготовленные кустарными методами в целях диверсий.

Отметим, что в ходе локальных антитеррористических мер, проведенных ВС Азербайджана в Карабахском экономическом районе, формирования вооруженных сил Армении и незаконные армянские вооруженные формирования использовали различные взрывные устройства, изготовленные кустарными методами на подобных складах.

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Версия на английском языке ФотоWorkshop for making improvised explosives detected in Azerbaijan's Karabakh region
Версия на азербайджанском языке ФотоQarabağda erməni separatçıların əldəqayırma partladıcılar hazırladığı emalatxana aşkarlanıb

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