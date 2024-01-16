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В Карабахском регионе обнаружен очередной склад боеприпасов

В Карабахском регионе обнаружен очередной склад боеприпасов При осмотре строений в Карабахском экономическом районе обнаружен очередной склад боеприпасов, оставленный армянами после локальных антитеррористических мер, осуществленных Вооруженными силами Азербайджана.
Армия
16 января 2024 г. 12:26
В Карабахском регионе обнаружен очередной склад боеприпасов

При осмотре строений в Карабахском экономическом районе обнаружен очередной склад боеприпасов, оставленных армянами после локальных антитеррористических мер, осуществленных Вооруженными силами Азербайджана.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Из объектов гражданской инфраструктуры, использованной соединениями вооруженных сил Армении и незаконными армянскими вооруженными формированиями, были конфискованы ящики с оружием и боеприпасами, снаряды для гранатометов различных типов, противопехотные, противотанковые мины и ракеты.

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Версия на английском языке ФотоAnother ammunition storage found in Karabakh region
Версия на азербайджанском языке ФотоQarabağ bölgəsində ermənilərin növbəti silah-sursat anbarı aşkarlanıb

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