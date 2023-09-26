В Карабахском регионе обнаружены склады боеприпасов в гражданских постройках

В очередной раз выявлено использование формированиями вооруженных сил Армении и незаконными армянскими группировками объектов гражданской инфраструктуры в военных целях.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
В ходе осмотра гражданских построек в Карабахском экономическом районе после локальных антитеррористических мероприятий было установлено, что они использовались в качестве складов боеприпасов.
Были изъяты ящики с оружием и боеприпасами, снаряды для гранатометов различных типов, управляемые ракеты противотанкового ракетного комплекса "Корнет", комплекты военной формы и бронежилеты.