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В Карабахском регионе обнаружены склады боеприпасов в гражданских постройках

В Карабахском регионе обнаружены склады боеприпасов в гражданских постройках В очередной раз выявлено, что армянские вооруженные формирования и незаконные армянские вооруженные формирования используют инфраструктуру гражданского назначения в военных целях.
Армия
26 сентября 2023 г. 09:59
В Карабахском регионе обнаружены склады боеприпасов в гражданских постройках

В очередной раз выявлено использование формированиями вооруженных сил Армении и незаконными армянскими группировками объектов гражданской инфраструктуры в военных целях.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В ходе осмотра гражданских построек в Карабахском экономическом районе после локальных антитеррористических мероприятий было установлено, что они использовались в качестве складов боеприпасов.

Были изъяты ящики с оружием и боеприпасами, снаряды для гранатометов различных типов, управляемые ракеты противотанкового ракетного комплекса "Корнет", комплекты военной формы и бронежилеты.

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Версия на азербайджанском языке Qarabağ bölgəsində mülki təyinatlı tikililərdən silah-sursat anbarları aşkar edilir

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