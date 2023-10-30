В Карабахе обнаружены самодельные огневые средства

В Карабахском регионе обнаружены три самодельные артиллерийские установки, принадлежавшие незаконным армянским вооруженным формированиям.

В Карабахском регионе обнаружены три самодельные артиллерийские установки, принадлежавшие незаконным армянским вооруженным формированиям.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Было отмечено, что огневые средства созданы кустарным способом путем установки артиллерийского орудия на тягач, оснащенный двигателем от танка Т-72.

Отметим, что установка способна вести огонь на расстояние до 17,5 км снарядами 1951 года выпуска.

Не исключено, что обнаруженные на огневых позициях в направлении Ханкенди-Шуша огневые средства использовались незаконными армянскими вооруженными формированиями для обстрела города Шуша в ходе локальных антитеррористических мероприятий.