В Карабахе избиты военнослужащие, призванные на военную службу из Армении

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ В одной из воинских частей вооруженных сил Армении, дислоцированных в населенном пункте Мадагиз, произошел очередной конфликт между военнослужащими, призванными на военную службу из Нагорного Карабаха и Армении.

Как сообщает Report, об этом на своей странице facebook поделилась армянский пользователь социальных сетей, мать военнослужащего, проходящего службу в одной из оккупационных подразделений вооруженных сил Армении в Нагорном Карабахе Лиана Шахраманян.

Стало известно, что призванные на военную службу из Ереванского военного комиссариата Вананд Хачатурян (1994-го года рождения) и Эрик Арутюнян (1996-го года рождения) были доставлены в госпиталь в тяжелом состоянии после избиения их военнослужащими из Карабаха.

Кроме этого, именно на почве конфликта между армянами из Армении и Карабаха в одной из воинских частей армянских вооруженных сил, дислоцированных в Гадруте, офицер родом из Армении по причине неповиновения подверг физическим расправам младшего сержанта, проходящего службу на контрактной основе, который является местным жителем. С целью проведения расследования вышеуказанных инцидентов на месте, комиссия, возглавляемая полковником В.Шакаряном, прибыла на передовую.