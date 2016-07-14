​В июне в Азербайджане обезврежено до тысячи единиц неразорвавшихся боеприпасов

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ В июне этого года Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA) проверило и расчистило от мин и неразорвавшихся боеприпасов (НБ) территорию общей площадью 10 298 732 кв. м.

Как сообщили Report в ANAMA, в прошлом месяце обнаружены и обезврежены 976 единиц НБ, 1 противотанковая и 4 противопехотные мины.

На сегодняшний день в целом расчищена территория общей площадью 374 101 116 кв. м. Найдено и обезврежено 720 298 мин и НБ.

В июне агентство провело работы по разминированию на территории Абшеронского, Агдамского, Агджабединского, Агстафинского, Бардинского, Физулинского, Гянджинского, Горанбойского, Газахского, Мингячевирского, Самухского, Тертерского, Товузского и Гарадагского районов, а также поселка Гюздек.

В этом месяце зарегистрирован 1 случай разрыва мин/НБ.

Отметим, что в операциях участвовали 402 специалиста и 228 членов вспомогательного состава, задействовано 6 механических миноочистительных машин и 34 собак-миноискателей.