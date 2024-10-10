В Италии прошел Трансрегиональный симпозиум по морской мощи

В Венеции проведен XIV Трансрегиональный симпозиум по морской мощи.

В Венеции проведен XIV Трансрегиональный симпозиум по морской мощи.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Основная цель симпозиума – побудить страны к обязательствам по защите и обеспечению безопасности подводной среды.

По приглашению командующего ВМС Италии адмирала Энрико Кредендино в мероприятии также принял участие представитель аппарата военного атташе Азербайджана в Италии.

Выступивший на церемонии открытия мероприятия министр обороны Италии Гвидо Крозетто поприветствовал гостей.

В Трансрегиональном симпозиуме по морской мощи приняли участие командующие Военно-морскими силами около ста стран, а также представители до четырехсот морских организаций.