В Италии прошел Трансрегиональный симпозиум по морской мощи

В Венеции проведен XIV Трансрегиональный симпозиум по морской мощи.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.
Основная цель симпозиума – побудить страны к обязательствам по защите и обеспечению безопасности подводной среды.
По приглашению командующего ВМС Италии адмирала Энрико Кредендино в мероприятии также принял участие представитель аппарата военного атташе Азербайджана в Италии.
Выступивший на церемонии открытия мероприятия министр обороны Италии Гвидо Крозетто поприветствовал гостей.
В Трансрегиональном симпозиуме по морской мощи приняли участие командующие Военно-морскими силами около ста стран, а также представители до четырехсот морских организаций.