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В Италии прошел Трансрегиональный симпозиум по морской мощи

В Италии прошел Трансрегиональный симпозиум по морской мощи В Венеции проведен XIV Трансрегиональный симпозиум по морской мощи.
Армия
10 октября 2024 г. 13:02
В Италии прошел Трансрегиональный симпозиум по морской мощи

В Венеции проведен XIV Трансрегиональный симпозиум по морской мощи.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Основная цель симпозиума – побудить страны к обязательствам по защите и обеспечению безопасности подводной среды.

По приглашению командующего ВМС Италии адмирала Энрико Кредендино в мероприятии также принял участие представитель аппарата военного атташе Азербайджана в Италии.

Выступивший на церемонии открытия мероприятия министр обороны Италии Гвидо Крозетто поприветствовал гостей.

В Трансрегиональном симпозиуме по морской мощи приняли участие командующие Военно-морскими силами около ста стран, а также представители до четырехсот морских организаций.

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Версия на английском языке Italy hosts Trans-Regional Seapower Symposium
Версия на азербайджанском языке İtaliyada Trans-Regional Dəniz Gücü Simpoziumu keçirilib

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