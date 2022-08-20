О нас

В Иране состоялась жеребьевка очередного этапа конкурса "Снайперский рубеж"

В Иране состоялась жеребьевка очередного этапа конкурса "Снайперский рубеж" В рамках соревнований "Международные армейские игры-2022" в городе Йезд Исламской Республики Иран состоялась жеребьевка для определения последовательности выступления по исполнению эпизодов второго этапа конкурса "Снайперский рубеж".
Армия
20 августа 2022 г. 16:46
В Иране состоялась жеребьевка очередного этапа конкурса Снайперский рубеж

В рамках соревнований "Международные армейские игры-2022" в городе Йезд Исламской Республики Иран состоялась жеребьевка для определения последовательности выступления по исполнению эпизодов второго этапа конкурса "Снайперский рубеж".

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

По итогам жеребьевки азербайджанская команда будет выполнять упражнения седьмой по счету.

Затем в соответствии с планом конкурса был дан старт процессу подготовки ко второму этапу. Военнослужащие провели пробную стрельбу из пистолетов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Фотоİranda keçirilən "Snayper həddi" müsabiqəsinin növbəti mərhələsi üzrə püşkatma mərasimi keçirilib

Экслюзивные новости

Эксперт: Завод ”Байрактар” в Украине будет построен несмотря ни на что
Эксперт: Завод ”Байрактар” в Украине будет построен несмотря ни на что
20 августа 2022 г. 14:37
МЧС назвало причину долгого тушения пожаров в северном регионе
МЧС назвало причину долгого тушения пожаров в северном регионе
20 августа 2022 г. 13:09
Продолжается тушение пожара в Сиазани
ФотоПродолжается тушение пожара в Сиазани
20 августа 2022 г. 12:49
Разработан предварительный вариант нового устава НАНА
Разработан предварительный вариант нового устава НАНА
19 августа 2022 г. 11:56
Посол Индонезии: Мы всегда поддерживаем Азербайджан на международной арене
Посол Индонезии: Мы всегда поддерживаем Азербайджан на международной арене
17 августа 2022 г. 11:43
Стала известна новая структура ЦИК
Стала известна новая структура ЦИК
16 августа 2022 г. 18:06
В Украине погиб азербайджанец-военнослужащий ВСУ
В Украине погиб азербайджанец-военнослужащий ВСУ
16 августа 2022 г. 16:30
Погибшим в Лачыне солдатам Азербайджанской армии присвоен статус шехида
Погибшим в Лачыне солдатам Азербайджанской армии присвоен статус шехида
15 августа 2022 г. 11:26
Заповедник Басгал
ФотоЗаповедник "Басгал"
15 августа 2022 г. 11:25
Рамиль Гулиев: Возможно, когда-нибудь я вернусь в Азербайджан
Рамиль Гулиев: Возможно, когда-нибудь я вернусь в Азербайджан
13 августа 2022 г. 14:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi