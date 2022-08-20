В Иране состоялась жеребьевка очередного этапа конкурса "Снайперский рубеж"

В рамках соревнований "Международные армейские игры-2022" в городе Йезд Исламской Республики Иран состоялась жеребьевка для определения последовательности выступления по исполнению эпизодов второго этапа конкурса "Снайперский рубеж".
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.
По итогам жеребьевки азербайджанская команда будет выполнять упражнения седьмой по счету.
Затем в соответствии с планом конкурса был дан старт процессу подготовки ко второму этапу. Военнослужащие провели пробную стрельбу из пистолетов.