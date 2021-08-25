В Иране состоялась торжественная церемония открытия конкурса "Кубок моря"

В иранском городе Энзели состоялась торжественная церемония открытия конкурса "Кубок моря", проходящего в рамках "Армейских международных игр – 2021". В церемонии приняли участие делегации стран-участниц, военные атташе, журналисты и другие гости.

В иранском городе Энзели состоялась торжественная церемония открытия конкурса "Кубок моря", проходящего в рамках "Армейских международных игр – 2021". В церемонии приняли участие делегации стран-участниц, военные атташе, журналисты и другие гости.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Сначала на плац были вынесены флаги Армейских международных игр и конкурса "Кубок моря".

Высоко оценив значимость конкурса "Кубок моря", выступившие на церемонии поведали о его роли в развитии сотрудничества между прикаспийскими государствами.

Поприветствовав участников и гостей церемонии, заместитель командующего Военно-морскими силами Исламской Республики Иран адмирал Хамза Кавьяни подчеркнул, что конкурс "Кубок моря" организован с целью укрепления военного сотрудничества, дружеских отношений между военнослужащими и дальнейшего повышения профессионализма, и пожелал успехов командам.

В завершение состоялся торжественный проход участников конкурса "Кубок моря" в сопровождении военного оркестра.

В конкурсе, который продлится до 4 сентября, военные моряки будут состязаться в этапах "Выполнение артиллерийских стрельб", "Борьба за живучесть корабля и спасательная подготовка", а также "Морская подготовка".