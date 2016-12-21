Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ В Ираке создан носящий имя национального героя Азербайджана Мубариза Ибрагимова участок временного проживания.

Как заявляет Report, участок временного проживания расположен в городе Кербала.

Площадь участка в несколько гектаров ограждена. У входа висит портрет Мубариза Ибрагимова и стоит надпись «Герой Азербайджана Мубариз Ибрагимов».

Здесь установлены имеющие все условия 80-90 палаток, в которых разместились гости города, в том числе и азербайджанцы.