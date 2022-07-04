В инженерных войсках ВС Азербайджана проведены учебно-методические сборы

Согласно плану, утвержденному министром обороны, в целях совершенствования знаний и навыков офицерского состава инженерного профиля были проведены учебно-методические сборы.

Согласно плану, утвержденному министром обороны, в целях совершенствования знаний и навыков офицерского состава инженерного профиля были проведены учебно-методические сборы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

На сборах были обсуждены задачи по очистке освобожденных территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов, работы, проводимые в инженерных войсках по развитию дорожной инфраструктуры, а также задачи, возложенные на военнослужащих для успешного выполнения других поручений в этом направлении.

В соответствии с планом занятий, личному составу были продемонстрированы состоящие на вооружении современные противоминные защитные саперные костюмы и миноискатели, образцы невзрывных противопехотных и противотанковых инженерных заграждений. Саперы были ознакомлены с учебными базами, состоящими из ручных и механических миноискателей, а также правилами их использования.

Основной целью проведения учебно-методических сборов является совершенствование практических навыков офицеров инженерного профиля.