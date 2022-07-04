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В инженерных войсках ВС Азербайджана проведены учебно-методические сборы

В инженерных войсках ВС Азербайджана проведены учебно-методические сборы Согласно плану, утвержденному министром обороны, в целях совершенствования знаний и навыков офицерского состава инженерного профиля были проведены учебно-методические сборы.
Армия
4 июля 2022 г. 10:45
В инженерных войсках ВС Азербайджана проведены учебно-методические сборы

Согласно плану, утвержденному министром обороны, в целях совершенствования знаний и навыков офицерского состава инженерного профиля были проведены учебно-методические сборы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

На сборах были обсуждены задачи по очистке освобожденных территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов, работы, проводимые в инженерных войсках по развитию дорожной инфраструктуры, а также задачи, возложенные на военнослужащих для успешного выполнения других поручений в этом направлении.

В соответствии с планом занятий, личному составу были продемонстрированы состоящие на вооружении современные противоминные защитные саперные костюмы и миноискатели, образцы невзрывных противопехотных и противотанковых инженерных заграждений. Саперы были ознакомлены с учебными базами, состоящими из ручных и механических миноискателей, а также правилами их использования.

Основной целью проведения учебно-методических сборов является совершенствование практических навыков офицеров инженерного профиля.

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Версия на английском языке ФотоEngineering Troops of Azerbaijani Army hold training-methodological sessions
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunun Mühəndis Qoşunlarında təlim keçirilib

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