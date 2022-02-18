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В инженерно-саперных подразделениях Азербайджанской армии проводятся практические занятия

В инженерно-саперных подразделениях Азербайджанской армии проводятся практические занятия В соответствии с планом деятельности на 2022 год, проводятся практические занятия в частях и подразделениях инженерных войск Азербайджанской армии.
Армия
18 февраля 2022 г. 10:41
В инженерно-саперных подразделениях Азербайджанской армии проводятся практические занятия

В соответствии с планом деятельности на 2022 год, проводятся практические занятия в частях и подразделениях инженерных войск Азербайджанской армии.

Об этом Report сообщили в Минобороны Азербайджана.

Привлеченный к учениям личный состав отрабатывает навыки обращения с техникой и оборудованием, состоящими на вооружении инженерных войск.

Инженерные подразделения совершенствуют практические способности обеспечения деятельности войск, дислоцированных на освобожденных территориях, восстановления инфраструктуры, а также навыки в рамках других задач.

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Версия на английском языке Practical classes being held in engineer-sapper units of Azerbaijani army
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun mühəndis-istehkam bölmələrində məşğələlər keçirilir

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