В инженерно-саперных подразделениях Азербайджанской армии проводятся практические занятия

В соответствии с планом деятельности на 2022 год, проводятся практические занятия в частях и подразделениях инженерных войск Азербайджанской армии.

В соответствии с планом деятельности на 2022 год, проводятся практические занятия в частях и подразделениях инженерных войск Азербайджанской армии.

Об этом Report сообщили в Минобороны Азербайджана.

Привлеченный к учениям личный состав отрабатывает навыки обращения с техникой и оборудованием, состоящими на вооружении инженерных войск.

Инженерные подразделения совершенствуют практические способности обеспечения деятельности войск, дислоцированных на освобожденных территориях, восстановления инфраструктуры, а также навыки в рамках других задач.