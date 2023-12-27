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В Институте военного управления состоялась церемония выпуска

В Институте военного управления состоялась церемония выпуска В Институте военного управления Национального университета обороны состоялась церемония по случаю очередного выпуска курса усовершенствования оперативно-тактического факультета.
Армия
27 декабря 2023 г. 11:02
В Институте военного управления состоялась церемония выпуска

В Институте военного управления Национального университета обороны состоялась церемония по случаю очередного выпуска курса усовершенствования оперативно-тактического факультета.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство обороны, сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя территориальной целостности нашей страны. Был исполнен Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Ректор Института военного управления, доктор национальной безопасности и военных наук, профессор, полковник Бабир Гулиев от имени министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова и других представителей руководящего состава министерства поздравил офицеров, успешно окончивших курс, и пожелал им успехов в дальнейшей службе.

Выступившие отметили важность проведения подобных курсов для повышения уровня профессионализма и боеспособности военнослужащих.

Далее выпускникам были вручены сертификаты, было сделано фото на память.

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Версия на английском языке Military Administration Institute in Azerbaijan holds graduation ceremony
Версия на азербайджанском языке Hərbi İdarəetmə İnstitutunda buraxılış mərasimi keçirilib

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