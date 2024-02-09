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В Институте военного управления состоялась церемония выпуска интенсивных курсов иностранных языков

В Институте военного управления состоялась церемония выпуска интенсивных курсов иностранных языков В Институте военного управления Национального университета обороны состоялась очередная церемония выпуска в связи с завершением интенсивных курсов иностранных языков.
Армия
9 февраля 2024 г. 19:58
В Институте военного управления состоялась церемония выпуска интенсивных курсов иностранных языков

В Институте военного управления Национального университета обороны состоялась очередная церемония выпуска в связи с завершением интенсивных курсов иностранных языков.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя независимости, территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступивший на церемонии ректор Института военного управления полковник Бабир Гулиев поздравил участников, успешно окончивших курс, и пожелал им успехов в дальнейшей службе.

Выступившие от имени выпускников выразили глубокую признательность руководству министерства обороны и профессорско-преподавательскому составу за созданные условия.

В заключение выпускникам были вручены сертификаты, было сделано фото на память.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHərbi İdarəetmə İnstitutunda intensiv xarici dil kurslarının buraxılış mərasimi keçirilib

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