В Институте военного управления проходит учебный курс НАТО

Мобильная тренинговая группа Командования объединенных сил НАТО со штаб-квартирой в Брунсуме проводит в Институте военного управления учебный курс "Оценка операций НАТО на оперативном уровне".

Мобильная тренинговая группа Командования объединенных сил НАТО со штаб-квартирой в Брунсуме проводит в Институте военного управления учебный курс "Оценка операций НАТО на оперативном уровне".

Об этом Report сообщили в Минобороны Азербайджана.

В первый день тренинга военнослужащим различных видов войск азербайджанской армии были представлены брифинги на темы "НАТО и военное сотрудничество", "Процесс планирования операций в НАТО", "Оценка операций в НАТО", "Системы анализа операций в НАТО" и другим тематикам.

Слушателям курса, который продлится до 12 ноября, будет предоставлена информация по актуальным темам, организованы различные занятия.