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В Институте военного управления проходит учебный курс НАТО

В Институте военного управления проходит учебный курс НАТО Мобильная тренинговая группа Командования объединенных сил НАТО со штаб-квартирой в Брунсуме проводит в Институте военного управления учебный курс "Оценка операций НАТО на оперативном уровне".
Армия
10 ноября 2022 г. 17:28
В Институте военного управления проходит учебный курс НАТО

Мобильная тренинговая группа Командования объединенных сил НАТО со штаб-квартирой в Брунсуме проводит в Институте военного управления учебный курс "Оценка операций НАТО на оперативном уровне".

Об этом Report сообщили в Минобороны Азербайджана.

В первый день тренинга военнослужащим различных видов войск азербайджанской армии были представлены брифинги на темы "НАТО и военное сотрудничество", "Процесс планирования операций в НАТО", "Оценка операций в НАТО", "Системы анализа операций в НАТО" и другим тематикам.

Слушателям курса, который продлится до 12 ноября, будет предоставлена информация по актуальным темам, организованы различные занятия.

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Версия на английском языке ФотоNATO training course underway at Military Administration Institute
Версия на азербайджанском языке ФотоNATO Bakıda Azərbaycan hərbçilərinə təlim keçir

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